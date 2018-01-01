Интервью Гордона с Коломойским вызвало фурор: Реакция соцсетей

Поделись







Новый выпуск В гостях у Дмитрия Гордона /Скриншот с YouTube

На официальном YouTube-канале знаменитого шоу В гостях у Гордона вышел новый выпуск. На этот раз гостем в интервью стал известный общественный и политический деятель, миллиардер Игорь Коломойский.

Читай также: Никита Михалков дал откровенное интервью Дудю: Реакция соцсетей

Большое интервью вышло в трех частях, и в нем ведущих задал множество вопросов гостю о его деятельности, заработках, многих сюжетах его жизни, в том числе касающихся политики и карьеры Коломойского в этой сфере. Однако в социальных сетях комментаторы посчитали, что он не ответил ни на один вопрос интервьюера и, кроме того, по мнению зрителей, врал о многих вещах и много увиливал. Также люди назвали гостя довольно интересным человеком и очень важным для Украины и заметили, что никто еще не смог взять откровенное интервью у него. Некоторые даже сообщили, что для них это единственный человек, заслуживающий уважения, и они поверили его словам. Другие же раскритиковали самого Гордона и назвали интервью заказным.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Первый из трех выпусков интервью с Коломойским в шоу В гостях у Дмитрия Гордона посмотрели 330 тысяч раз. В данный момент оно занимает 2-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Дмитрий Гордон рассказал о кредитах, журналистике и Кобзоне