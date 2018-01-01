Звезды Лиги Смеха показали, как готовились к грандиозному спецпроекту

На YouTube показали, как прошла подготовка к большой игре Комики против Звезд шоу-бизнеса

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Бекстейдж со спецпроекта Лиги Смеха /instagram.com/ligasmeha

Последней игрой в сезоне Лиги Смеха уже не впервые является большой спецпроект Комики против Звезд шоу-бизнеса, в котором принимает участие огромное количество команд, юмористов и знаменитостей. На YouTube-канале Лиги Смеха вышел бекстейдж, в котором показали, как проходила подготовка, и что происходило за кулисами такого масштабного события.

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Ведущий выпуска рассказал, где будет проходить игра, а также показал участников и судей, в числе которых Надя Дорофеева, Игорь Ласточкин, Евгений Кошевой, Юрий Ткач, Влад Яма, Станислав Боклан, Елена Кравец и другие. К тому же в выпуске появились и участники популярных команд. И, поскольку выпуск является новогодним, была показана небольшая анимация о судьях Лиги Смеха, многие звезды проекта высказали свои пожелания зрителям, а также подарили подарки, которые будут разыграны среди зрителей.

Бекстейдж игры Комики против Звезд шоу-бизнеса посмотрели 61 тысячу раз и поставили 2 тысячи лайков.

Ранее сообщалось о том, что Monatik и Дорофеева жестко пошутили про Винника, Потапа и Меладзе