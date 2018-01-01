Провальные номера: Новый выпуск Женского Квартала раскритиковали на YouTube

Поделись







Женский квартал вызвал бурные обсуждения в Сети /скриншот с YouTube

В Сети опубликовали свежий выпуск юмористического шоу Женский Квартал от студии Квартал 95, в котором множество звездных участниц и приглашенных знаменитостей. Так, например, в данном выступлении приняли участие Степан Казанин, Александр Пикалов, Монатик и Станислав Боклан.

Читай также: Женский квартал с успехом вернулся на YouTube: Реакция соцсетей

В шоу на этот раз было несколько пародий - на Тину Кароль, проект Плохие шутки и Джеймса Бонда. Также юмористки презентовали множество других номеров, в которых комично показали их отличие от Вечернего квартала, проводы дочери в армию, фокусника, проходящего таможенный контроль, а также шуточно рассказали о многодетной семье.

Новый выпуск в социальных сетях приняли довольно неоднозначно, однако, большинство зрителей все же дали негативную оценку выступлению. Например, комментаторы критикуют пародию на Тину Кароль, а также говорят, что номера вышли не смешными, провальными и их постоянно перематывают. Однако среди отрицательных отзывов также были и те, в которых люди писали, что их никто не раздражает, а даже наоборот - устраивает все.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Шоу Женский Квартал, несмотря на неоднозначные оценки, пользуется успехом. Так, на YouTube новый выпуск посмотрели 739 тысяч раз, поставили 5 тысяч лайков и 1 тысячу дизлайков. Также видео занимает 4 место в трендах.

Ранее сообщалось о том, что Настя Короткая рассказала об Орле и Решке и как целовалась с Зеленским