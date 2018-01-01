Женский квартал с успехом вернулся на YouTube: Реакция соцсетей

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Новый Женский Квартал /Скриншот с YouTube

Новое юмористическое шоу Женский Квартал от студии Квартал 95 несколько недель не выходило в эфир и совсем недавно вернулось на YouTube со свежим выпуском, в котором поучаствовали звездные гости. Запись выступления уже покорила тренды и продолжает активно набирать популярность и бурные обсуждения в Сети.

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Проект собрал в себе девушек из различных популярных проектов (Лига Смеха, Орел и Решка и тд), а главной среди них является Елена Кравец, участница Вечернего квартала). В новом выпуске юмористки представили смешные номера про Меган Маркл и принца Гарри, про стюардесс, женщин за рулем, о мужской красоте, украинских больницах, а также показали пародию на фильм Собачье Сердце. В шоу приняли участие и приглашенные гости - PianoБой, Владимир Зеленский, Евгений Кошевой и фокусники из проекта Magic Five.

В отличие от прошлых выпусков в этот раз зрители оставили больше положительных комментариев. Например, участниц похвалили и назвали выпуск хорошим, а также отметили талант и некоторые номера. К тому же зрители сообщили, что с каждым выпуском шоу становится лучше. Однако реакция получилась смешанной из-за негативных оценок. Так, например, подписчики рассказали, что их улыбнуло только пару моментов, а некоторым и вовсе шоу показалось не смешным и не интересным. Также их сравнили с Comedy Woman в пользу последних. Помимо этого, пользователи осудили тех, кто жестко критикует и оскорбляет это шоу, и посоветовали создать собственное.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Новый выпуск женского квартала за 2 дня посмотрели 429 тысяч раз, а также оно занимает 2 место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Настя Короткая рассказала об Орле и Решке и как целовалась с Зеленским