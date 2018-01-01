Как отреагировали соцсети на новый челлендж от Квартала 95

Поделись







Квартал 95 запустил новый челлендж /instagram.com/_kvartal95__

Популярный комик Евгений Кошевой от лица студии Квартал 95 запустил новый челлендж, который обращается к Кабмину с просьбой пересчитать суммы в присланных платежках за отопление. А носит он название КАБМІНПЕРЕРАХУЙ.

Читай также: В тизере Слуги Народа показали, как лгут кандидаты в президенты

В видеоролике шоумен рассказывает историю о том, как он увидел счета за отопление и упрекнул власть в том, что они обещали сделать цены ниже. И теперь перед ним стоит выбор - либо платить коммуналку, либо поехать с женой в Египет.

Челлендж уже начинает набирать популярность в Instagram, а в комментариях люди хвалят инициаторов и называют Кошевого красавцем, кто-то даже скандирует за то, чтобы он стал мэром Киева. Другие же, например, находят в этом предвыборную кампанию Владимира Зеленского, а Евгения назвали Киевстонером на минималках.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Ролик с новым челленджем посмотрели 128 тысяч раз, а также он занимает 22 место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский рассказал, как побороть коррупцию в ролике Слуги Народа