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Зеленский рассказал, как побороть коррупцию в ролике Слуги Народа

Вышел новый отрывок из Слуги Народа 3
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Слуга Народа
Слуга Народа
/Скриншот с YouTube

На YouTube-канале студии Квартал 95 опубликован новый ролик из Слуги Народа, который уже вызвал массу обсуждений в комментариях, а также попал в тренды.

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В небольшом 20-секундном видео Владимир Зеленский в роли того самого слуги народа президента Голобородько на дебатах рассказывает о том, как победить коррупцию. Как пример он привел то, что можно отобрать замок у богатого коррупционера и сделать там названную в его честь больницу, чтобы все помнили о его проступке.

Тизер уже посмотрели на YouTube 217 тысяч раз, а также он занимает 26 место на вкладке В Тренде.

Ранее сообщалось о том, что в тизере Слуги Народа показали, как лгут кандидаты в президенты

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