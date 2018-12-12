Бритни Спирс спела рождественскую песню с забавными эффектами
Популярная певица выложила новое поздравительное видео в свой Instagram
Бритни Спирс/Getty Images
Знаменитая певица Бритни Спирс поделилась с фанатами в своем Instagram новым небольшим видео, на котором она поет рождественскую песню Dreaming of a white Christmas.
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Исполнительница записала видео в образе праздничного оленя с необычным голосом, чему помогли специальные видео- и аудиоэффекты, а также различные фильтры. Спирс таким образом поздравила всех подписчиков с наступающими зимними праздниками.
Короткое видео уже посмотрели 1,8 миллионов раз. Всего на певицу подписано в Instagram 21,5 млн человек.
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