Бритни Спирс спела рождественскую песню с забавными эффектами

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Бритни Спирс /Getty Images

Знаменитая певица Бритни Спирс поделилась с фанатами в своем Instagram новым небольшим видео, на котором она поет рождественскую песню Dreaming of a white Christmas.

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Исполнительница записала видео в образе праздничного оленя с необычным голосом, чему помогли специальные видео- и аудиоэффекты, а также различные фильтры. Спирс таким образом поздравила всех подписчиков с наступающими зимними праздниками.

Короткое видео уже посмотрели 1,8 миллионов раз. Всего на певицу подписано в Instagram 21,5 млн человек.

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