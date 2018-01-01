Певице Бритни Спирс исполнилось 37 лет

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Бритни Спирс исполнилось 37 /Getty Images

Сегодня, 2 декабря, знаменитая по всему миру певица, актриса и обладательница Грэмми Бритни Спирс отметила свой 37-ой День рождения.

Исполнительница обрела огромную популярность уже после выхода первой пластинки Baby One More Time, которую слушали по всему миру. Тогда еще совсем юная певица стала новым несовершеннолетним поп-идолом. Следующий альбом закрепил за ней статус всемирной звезды, а в дальнейшем все релизы становились успешными, в том числе трек Toxic был удостоен Грэмми.

Бритни Спирс /Getty Images

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Синглы и сборники Бритни всегда продавались и продаются миллионными (и десятимиллионными) тиражами. За рекорд по продажам в первую неделю она попала в Книгу рекордов Гиннеса. Стоит отметить, что Спирс с самого детства увлекалась и актерской игрой, а уже, будучи звездой, снималась в голливудском кино, однако этот опыт не увенчался успехом. В дальнейшем она снималась в небольших ролях в сериалах. Например, появлялась в проектах Как я встретил вашу маму и Хор.

Певица активно продолжает свою карьеру, записывает сольные и совместные композиции, альбомы (например, с G-Eazy), а также выступает с огромными шоу, продолжая покорять весь мир.

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