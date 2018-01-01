SEREBRO перепели главный хит группы ВИА Гра

Певицы вместе с Максимом Фадеевым и Константином Меладзе спели Притяженья больше нет

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Серебро /instagram.com/serebro_official

Популярная группа SEREBRO выпустила новый клип совместно с Максимом Фадеевым и Константином Меладзе на знаменитую песню Притяженья Больше Нет, которая была главным хитом группы ВИА Гра 13 лет назад.

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Композиция в данном исполнении обрела совершенно новое звучание. Видеоряд вышел довольно качественным, а по сюжету каждая из девушек идет назад, делая 100 шагов, а в итоге оказывается около Фадеева. После этого все они медленно начинают взлетать вверх, обыгрывая название песни.

За несколько часов на YouTube клип посмотрели больше 70 тысяч раз, однако он активно набирает популярность.

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