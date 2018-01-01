Блестящий клип Макса Барских покорил тренды: Реакция соцсетей

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Макс Барских - Берега /instagram.com/max_barskih

Популярный украинский певец Макс Барских совсем недавно презентовал новый клип на песню Берега на официальном YouTube-канале. Практически сразу видео попало в тренды и стало популярным.

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В новом клипе, который снял режиссер Алан Бадоев, музыкант предстал в новых образах, где сочетается и стиль, и яркие цвета, и блестящие наряды. Помимо этого в нем присутствуют световые эффекты, а также грим, танцы и запоминающийся мотив. Зрителям сразу же пришлось все это по душе, ведь они отметили качественную работу и даже назвали ее шедевром. Также в комментариях выразили гордость за украинскую музыку, а некоторые написали, что композиция погружает их в экстаз. Однако некоторые фанаты прокомментировали, что, несмотря на хорошую песню, клип им не до конца понравился, так как ожидали другого видеоряда.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Музыкальное видео Макс Барских - Берега уже посмотрели 2,3 миллиона раз, поставили 46 тысяч лайков и 4,8 тысяч дизлайков. Клип занимает 2-ую позицию в трендах на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Bigmir)net подарит билеты на восхитительное шоу Макса Барских в Киеве