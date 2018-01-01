Исповедь любовницы: Оля Полякова выпустила лирический сингл

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Оля Полякова выпустила новую композицию Любовница /facebook.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова на своем официальном YouTube-канале представила новую лирическую и чувственную композицию под названием Любовница, в которой отошла от своего привычного стиля и порадовала слушателей новым звучанием.

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Сингл выпущен в жанре Lyric-видео и звучащее в нем похоже на откровенную исповедь любовницы. Здесь Полякова выступает от лица женщины, укравшей любовь, которая осознала все и пообещала все вернуть. Королева Ночи исполнила композицию настолько откровенно, что можно по-настоящему поверить в то, что она сама пережила все это.

Такая неожиданная новинка от популярной певицы по-хорошему удивила фанатов и вызвала массу позитивной реакции в комментариях. Так слушатели отметили, что серьезная лирика - это интересный ход, а сама песня очень правильна. И хоть, по словам фанатов, это совсем другая Полякова, они называют ее шикарной, а также среди мужской аудитории нашлись и те, кто прекрасно понял и прочувствовал всё спетое.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Песня Любовница продолжает набирать популярность на YouTube, активно набирая просмотры.

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