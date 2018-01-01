Как отреагировали соцсети на клип Jamala - The Great Pretender

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Jamala - The Great Pretender /instagram.com/jamalajaaa

Совсем недавно популярная украинская певица Джамала выпустила новый клип на песню The Great Pretender (Великий притворщик), в котором предстала перед зрителями в довольно необычном амплуа.

Джамала появляется в клипе в роли яркой блондинки в стиле 80-ых годов, выступая перед пустым залом. Параллельно в видео развивается сюжет с главным героем - парнем, который постоянно меняет свои образы и в конечном итоге забывает, кем же он является.

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В комментариях зрители назвали песни Джамалы саундтреками к человеческим историям. Также поклонники похвалили работу, сообщив, что клип дополнил песню. Фанаты попытались еще и раскрыть главную идею видеоработы и похвалили образ певицы. Стоит добавить, что комментаторы сравнили The Great Pretender с новым клипом Анны Седоковой, а плюс ко всему, нашли схожесть артистки с Барбарой Стрейзанд. Конечно же, без внимания не остался и главный актер видео, его также похвалили в социальных сетях.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип The Great Pretender вышел на официальном YouTube-канале Джамалы и уже набрал более 350 тысяч просмотров.

Ранее сообщалось о том, что вышел новый клип легендарных The Beatles