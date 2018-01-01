Noize MC выпустил мрачный душераздирающий клип

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Noize MC выпустил новый клип /facebook.com/noizemc

Популярный музыкант Noize MC представил свое новое музыкальное видео на песню В Темноте, которая является довольно личной и цепляющей за душу.

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В клипе, носящем незамысловатое название В Темноте, артист представил мрачную картинку, наполненную грустной и душераздирающей музыкой, а в самом тексте можно отчетливо рассмотреть признаки депрессии. Однако данный факт является только притягательным, ведь погружает слушателя (и зрителя) с головой в музыку и видео, делясь личными (и порой серьезными) переживаниями, а в тексте даже отсылая некоторыми строчками к Иосифу Бродскому (Не выходи из комнаты).

Клип В Темноте вышел на официальном YouTube-канале Noize MC и за несколько часов набрал более 100 тысяч просмотров.

Ранее сообщалось о том, что на YouTube вышел откровенный фильм-интервью о Noize MC