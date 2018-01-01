Monatik выпустил романтичный клип на песню Зашивает Душу
Новый хит Монатика под названием Зашивает душу уже получал свое Lyric Video (видео со словами), которое покорило тренды YouTube. Теперь же музыкант представил полноценный клип, который наполнен романтикой и красивыми локациями.
Читай также: Monatik взорвал YouTube новым музыкальным видео
Съемки видео проходили в Венеции, поэтому во всем видеоряде присутствуют зрелищные виды. Герои клипа (их играют сам Монатик и Валерия Лахина) - возлюбленные, которые проводят романтичный уик-энд на улицах вышеупомянутого города. Любовное настроение дополнено стильной картинкой, а сама композиция рассказывает об исцеляющей любви.
Клип Зашивает Душу вышел на официальном YouTube-канале Монатика и продолжает набирать популярность и положительные отзывы от фанатов.
Ранее сообщалось о том, что Антитела выпустили драйвовый клип к фильму Я, Ты, Он, Она