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Monatik выпустил романтичный клип на песню Зашивает Душу

Популярный украинский музыкант представил полноценное видео на новый хит
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Monatik выпустил клип Зашивает Душу
Monatik выпустил клип Зашивает Душу
/instagram.com/monatik_official

Новый хит Монатика под названием Зашивает душу уже получал свое Lyric Video (видео со словами), которое покорило тренды YouTube. Теперь же музыкант представил полноценный клип, который наполнен романтикой и красивыми локациями.

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Съемки видео проходили в Венеции, поэтому во всем видеоряде присутствуют зрелищные виды. Герои клипа (их играют сам Монатик и Валерия Лахина) - возлюбленные, которые проводят романтичный уик-энд на улицах вышеупомянутого города. Любовное настроение дополнено стильной картинкой,  а сама композиция рассказывает об исцеляющей любви.

Клип Зашивает Душу вышел на официальном YouTube-канале Монатика и продолжает набирать популярность и положительные отзывы от фанатов.

Ранее сообщалось о том, что Антитела выпустили драйвовый клип к фильму Я, Ты, Он, Она

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