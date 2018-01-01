Monatik выпустил романтичный клип на песню Зашивает Душу

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Monatik выпустил клип Зашивает Душу /instagram.com/monatik_official

Новый хит Монатика под названием Зашивает душу уже получал свое Lyric Video (видео со словами), которое покорило тренды YouTube. Теперь же музыкант представил полноценный клип, который наполнен романтикой и красивыми локациями.

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Съемки видео проходили в Венеции, поэтому во всем видеоряде присутствуют зрелищные виды. Герои клипа (их играют сам Монатик и Валерия Лахина) - возлюбленные, которые проводят романтичный уик-энд на улицах вышеупомянутого города. Любовное настроение дополнено стильной картинкой, а сама композиция рассказывает об исцеляющей любви.

Клип Зашивает Душу вышел на официальном YouTube-канале Монатика и продолжает набирать популярность и положительные отзывы от фанатов.

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