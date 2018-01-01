Певице и актрисе Майли Сайрус исполнилось 26 лет

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Майли Сайрус исполнилось 26 лет /Getty Images

Всемирно известная талантливая певица, актриса и автор песен Майли Сайрус сегодня, 23 ноября, отметила свою 26-ую годовщину.

С самого детства будущая знаменитость обучалась пению и актерской игре. Свою первую роль она получила в фильме Тима Бертона Крупная Рыба, а уже чуть позже стала главной героиней сериала Ханна Монтана, выходившего на Disney. Именно этот проект принес ей большую популярность и сделал кумиром детей и подростков. Певица сама же записала несколько саундтреков к нему и позже заключила свой первый контракт с музыкальным лейблом.

Майли Сайрус и Элтон Джон /Getty Images

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В 2007-ом году началась сольная карьера Майли и тогда же она отправилась в свои первые гастроли. Через год исполнительница уже презентовала дебютный альбом Breakout, получивший немалый успех. Певица стала активно развиваться и приумножать свою фан-базу по всему миру, выпуская клипы, альбомы и синглы, а также записывая музыку к различным фильмам.

Расставшись со своим первым образом, в 2009-ом году Сайрус предстала перед всем миром, как взрослая артистка. Ее музыка изменилась, однако качество не ухудшилось. В данный момент она продолжает активно заниматься сольным творчеством, а также сниматься в кино. Например, в 2017-ом вышел мини-сериал Вуди Аллена под названием Кризис в шести сценах, в котором Майли сыграла одну из главных ролей.

Ранее сообщалось о том, что Майли Сайрус прибыла в Киев снимать новый клип