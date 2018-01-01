Тина Кароль даст концерт в канун Нового Года

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Тина Кароль выступит перед Новым Годом в Киеве /facebook.com/tina.karo

Знаменитая украинская певица Тина Кароль выступит с большим новогодним концертом, где исполнит все свои хиты, прямо в канун Нового Года. Всех ее фанатов ожидает множество сюрпризов и, конечно же, настоящее новогоднее настроение.

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Шоу Тины Кароль будет состоять из двух частей. Сначала певица исполнит народные рождественские песни, которые обретут современное звучание и подарят людям веру в чудо. А уже во второй половине все смогут насладиться хитами артистки, с которыми она продолжит разрывать зал! Это настоящий новогодний подарок и возможность провести канун большого праздника вместе с любимой исполнительницей.

Праздничный концерт состоится 31 декабря во Дворце Украина (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 103). Начало: 19:00. Цена за билет: от 200 гривен.

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