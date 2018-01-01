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Легендарная рок-группа Kiss выступит в Украине с прощальным концертом

Знаменитые музыканты дадут первый и последний концерт в Украине
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Группа Kiss выступит в Украине
Группа Kiss выступит в Украине
/instagram.com/kissonline

Легендарная группа Kiss, исполняющая глэм-рок и хард-рок, объявила о завершении музыкальной карьеры и в честь этого музыканты отправляются в большой тур по всему миру.  Среди огромного количества стран, которые они посетят, есть и Украина.

End Of The Road World Tour
End Of The Road World Tour
/instagram.com/kissonline

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Kiss были особо известны в 70-80-ых годах прошлого столетия. Они знакомы людям тяжелой музыкой, впечатляющими нарядами и макияжем, а также различными спецэффектами на своих шоу, включая даже пиротехнические. А продажи альбомов легендарной группы превышают 100 миллионов копий.

Kiss выступит со зрелищным шоу в рамках End Of The Road World Tour, которое пройдет 16 июня 2019 года в НСК Олимпийском. Начало продажи билетов - 31 октября в 10:00.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве впервые выступит группа Little Big

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