На YouTube показали, что происходило за кулисами Зимнего Кубка Лиги Смеха

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Лига Смеха /Скриншот с YouTube

Совсем недавно на официальном YouTube-канале украинского юмористического проекта Лига Смеха вышла первая часть Зимнего Кубка и уже скоро зрителей ожидает следующий выпуск и результаты игры. А пока всем не обозрение представлен бэкстейдж со съемок, в котором ведущий поговорил со звездными судьями и командами-участниками.

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За кулисами Лиги Смеха всегда проходит тщательная подготовка, а также множество интересных и веселых вещей. Помимо этого ведущий взял небольшие интервью у участников юмористических команд и пообщался с тренерами основного сезона Лиги Смеха, узнав, что им запомнилось больше всего. Так, например, Полякова шуточно поделилась тем, что самым памятным моментом для нее было то, что в одном из выпусков у нее просвечивалась грудь. А Кошевой, в свою очередь, поведал, что ему очень понравился номер с пародией на Фредди Меркьюри, в котором он сам же и сыграл. Другие судьи также поделились своим мнением.

Новый бекстейдж с Зимнего Кубка Лиги Смеха уже посмотрели на YouTube 145 тысяч раз.

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