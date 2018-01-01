Блюдо детства: Макаревич вернул программу Смак на YouTube

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Смак с Макаревичем /Скриншот с YouTube

Знаменитая программа Смак не так давно отметила свое 30-летие и в честь этого на YouTube ведущие Андрей Макаревич и Иван Ургант провели прямой эфир. Теперь же опубликован новый выпуск этой культовой передачи.

Смак Андрея Макаревича теперь выходит на официальном YouTube-канале. В первом выпуске ведущий и музыкант популярный рок-группы Машина Времени приготовил довольно душевное, по его словам, блюдо - макароны по-флотски. Сам же Андрей подчеркнул, что они являются разновидностью пасты, а также рассказал интересные исторические факты о них.

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По традиции в шоу показали пошаговый рецепт, а также дали советы о том, как сделать блюдо вкуснее и не ошибиться в некоторых моментах приготовления. Слоганом программы из уст Макаревича стала фраза из фильма Джентельмены Удачи - "Садитесь жрать, пожалуйста".

Смак Андрея Макаревича на YouTube уже посмотрели более 70 тысяч раз и поставили 6 тысяч лайков, а зрители довольно положительно и ностальгически отреагировали на выпуск.

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