Скандальная Стримерша Карина вернулась на YouTube с видео про Европу

Поделись







Стримерша Карина вернулась на YouTube /instagram.com/sharishanya

Скандально известная блогерша Стримерша Карина вернулась к видеоработам на YouTube с совершенно новым материалом, не похожим на то, что она делала ранее. В новом выпуске она рассказала про жизнь в Италии, где обитает уже несколько лет.

Читай также: BadComedian резко раскритиковал новую драму с Охлобыстиным

Карина прославилась на видеохостинге тем, что играла в игры и довольно импульсивно и громко реагировала, крича и ругаясь на камеру. Зрители сразу же обратили на нее внимание, ведь девушка с милой внешностью оказалась совсем не такой внутри. Также блогерша попадала в скандал с тем, что снимки, на которых она совершенно голая, были слиты в Сеть.

В ролике она рассказала о различных сервисах в Италии, ценах на продукты (показала обычный супермаркет), об интернете, о том, как тяжело найти квартиру для долгосрочной аренды, а также о лечении и препаратах в стране. Помимо этого Карина поделилась своими наблюдениями об интересах и темах для разговоров у итальянцев.

Новое видео вышло на официальном YouTube-канале Стримерши Карины и за несколько часов набрало более 480 тысяч просмотров, 56 тысяч лайков и 2,5 тысяч дизлайков.

Ранее сообщалось о том, что Kyivstoner и ЯнГо разорвали YouTube ужасными шутками