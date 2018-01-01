Kyivstoner и ЯнГо разорвали YouTube ужасными шутками

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Пуш UP /Скриншот с YouTube

Новое украинское развлекательное YouTube-шоу ПУШ UP, на котором участники заведомо плохо шутят друг перед другом, набирает все большую популярность. Новыми участниками стали украинские блогеры и музыканты Kyivstoner и ЯнГо.

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Популярные парни остро пошутили о многих личностях, которые также известны людям. Например, они посмеялись над Дзидзьо, Бастой, Витей АК и даже над Порошенко. Помимо этого юмор касался группы Грибы, Натальи Могилевской, Ирины Билык, блогера Ивангая и, по сложившейся традиции, Нади Дорофеевой и Дантеса. Конечно же, не обошлось без колкостей в сторону оппонентов.

Четвертый выпуск шоу Пуш UP (Плохие украинские шутки) вышел на Канале Маминой Подруги на YouTube, которым управляет Владимир Дантес, адаптировавший проект для украинского зрителя. Видео набрало 282 тысячи просмотров , 9 тысяч лайков и 1,5 тысяч дизлайков.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Александр Педан выдал шокирующие шутки с киевским блогером