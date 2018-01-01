На YouTube показали, за кого болели звезды Лиги Смеха в финале

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Лига Смеха /instagram.com/ligasmeha

Совсем недавно закончился 4-ый сезон юмористического шоу Лига Смеха, и все зрители смогли насладиться финалом, где боролись команды Стояновка и Гостиница 72. Однако на официальном YouTube-канале проекта также вышел новый бекстейдж-блог.

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В видео ведущий показал закулисье финала, а также потроллил судей, сравнивая Лигу с КВН (у последних был День рождения). Помимо этого он показал звездам эмодзи, которыми их описали юмористы, а также в ролике были видеобращения, в которых знаменитые участники шоу рассказали, за кого они болеют в финале. Помимо этого также присутствует юмористическая анимационная вставка.

Видеоблог на канале Лиги Смеха уже посмотрели 116 тысяч раз, поставили 2,2 тысячи лайков и 157 дизлайков.

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