Лига Смеха, Зеленский и танцы: Ласточкин снова показал свою жизнь

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Новый влог Игоря Ласточкина /instagram.com/lastochkin_igor

На своем официальном YouTube-канале украинский шоумен Игорь Ласточкин с недавних пор выпускает видовлог о своей жизни, где показывает закулисье различных проектов, общение со звездными личностями, а также множество забавных моментов.

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В новом видео Игорь отправляет своих зрителей на небольшую экскурсию по павильонам Танцев со Звездами, где показывает репетиции с партнершей, а также с Владом Ямой. Там же юморист вступил в шуточный спарринг с боксером Денисом Беринчиком, а также пообщался с Лесей Никитюк. Помимо этого во влоге Ласточкин представил небольшой момент из подготовки к финальному концерту Лиги Смеха, где пожелал удачи команде Стояновка, а также обменялся несколькими шуточными фразами с Владимиром Зеленским и Стасом Бокланом.

Стоит отметить, что узнать, какая же команда все-таки стала победителем в 4-ом сезоне Лиги Смеха можно будет уже совсем скоро.

Влог Игоря Ласточкина на YouTube уже посмотрело более 11 тысяч человек.

Ранее сообщалось о том, что Игорь Ласточкин рассказал о КВН, рэпе и съемках в России