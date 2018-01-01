Игорь Ласточкин рассказал о КВН, рэпе и съемках в России

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Игорь Ласточкин дал большое интервью /instagram.com/lastochkin_igor

Знаменитый украинский комик и шоумен Игорь Ласточкин дал большое интервью на YouTube-канале Слава+, в ходе которого поделился многими откровенными вещами и ответил на различные вопросы ведущего.

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Ласточкин рассказал о том, почему снимался в российских проектах, а также о том, что за это получил множество упреков и негативных комментариев в свою сторону. Также шоумен ответил на вопросы о Лиге Смеха и КВН, об участии в Танцах со Звездами и о своем заработке. Помимо этого, артист поделился многими вещами о семье, о любимой музыке, о тратах денег, о фильмах и о своем отношение к алкоголю и наркотикам (даже признался, что однажды их пробовал!).

Интервью с Игорем Ласточкиным на Слава+ уже набрало 30 тысяч просмотров и множество положительных комментариев.

Ранее сообщалось о том, что судьи Лиги Смеха ответили на каверзные вопросы