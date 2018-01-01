Комику и шоумену Игорю Ласточкину исполнилось 32 года

Поделись







Игорь Ласточкин /instagram.com/lastochkin_igor

Сегодня, 21 ноября, свой 32-ой День рождения отпраздновал знаменитый украинский актер, шоумен и юморист Игорь Ласточкин.

Читай также: Юмористы, взорвавшие YouTube, стали гостями шоу вДудь

Свою карьеру комика он начал, играя в КВН в родном городе Днепр, а там уже участвуя в командах 5+ и Стальной проект. Уже со временем, в 2008-ом, он попал в основную Сборную Днепропетровскя, где позже стал капитаном. Именно такая деятельность принесла ему первую популярность, а также толчок к дальнейшему развитию. Вместе со своей командой они вышли в Высшую Лигу КВН. Несколькими годами позже Игорь начал сниматься в украинском проекте Країна У, а также в российском шоу Однажды в России.

Уже с 2015-го года Ласточкин является постоянным членом жюри и тренером в юмористическом проекте Лига Смеха и два раза подряд его команды выигрывали сезон. В данный момент он является ведущим шоу Рассмеши комика, снимается в Играх Преколов, а также участвует в программе Танцы со Звездами.

Ранее сообщалось о том, что Игорь Ласточкин рассказал о КВН, рэпе и съемках в России