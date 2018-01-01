Финал Лиги Смеха: Кто победил и как отреагировали на это соцсети

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Финал Лиги Смеха /instagram.com/ligasmeha

Подошел к концу четвертый сезон самого популярного юмористического шоу в Украине под названием Лига Смеха. Пройдя множество этапов, и сражаясь с лучшими комиками, в финале оказались команда Гостиница 72 из города Сумы, а также Стояновка из Молдовы.

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Финал носил тему Вечное Противостояние и в нем юмористы показали множеству номеров. Например, Стояновка представила полотна на тему дороги в шоу-бизнес, Танцев с родителями и пародию на соперников, чем собственно и ответили ребята из Сум. Кроме этого, Гостиница 72 показали пародию на команду Загорецька Л.С. и яркий номер под названием Мечты Сбываются. Также участники сошлись в баттл-поединках.

Внимание! Далее в тексте присутствуют спойлеры результатов игры!

Четвертый сезон проекта стал во многом неоднозначным, учитывая то, как реагировали зрители в комментариях в соцсетях. В этот раз также не обошлось без негативных отзывов, хотя многие похвалили игру и отметили ту команду, которая им более понравилась, а также выразили свое согласие (или же несогласие) с результатом финала.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Финальный выпуск Лиги Смеха посмотрели более 1,1 миллиона раз, а также он занимает 2-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, как отреагировали соцсети на полуфинал Лиги Смеха