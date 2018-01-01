Как отреагировали соцсети на полуфинал Лиги Смеха

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Лига Смеха /Скриншот с YouTube

Совсем недавно вышел полуфинал юмористического шоу Лига Смеха, темой которого стали четыре стихии. Также стали известны команды, которые поборются в финале за звание лучших в четвертом сезоне.

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Участниками очередной игры стали Стадион Диброва, Гостиница 72, Стояновка и Луганская сборная. Юмористы представляли различные полотна на темы стихий - огонь, вода, воздух и земля, а также участвовали в своеобразной пародии на рэп-баттлы и показали танцевальные номера. Одной из главных фишек всей игры стал поцелуй капитана команды Стояновка с их тренером Олей Поляковой. Стоит отметить, что победителя можно будет узнать совсем скоро, ведь финал проекта не так давно прошел в Октябрьском дворце Киева.

Зрители довольно неоднозначно отреагировали на новый выпуск, ведь подавляющее большинство остались недовольными решением судей, впрочем, как и в прошлых играх. Комментаторы в свою очередь назвали команды, которые, по их мнению, должны были пройти в финал, однако другие же отметили качество юмора и заслуги, которые позволили победившим командам предстать в финале.

Внимание! В скриншотах присутствуют спойлеры результатов полуфинала Лиги Смеха.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Новый выпуск уже посмотрели более 900 тысяч раз, а также он занимает 2 место в трендах YouTube.

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