За что соцсети раскритиковали выпуск шоу вДудь об Олеге Табакове

Поделись







Новый выпуск шоу вДудь /Скриншот из YouTube

Новый выпуск шоу вДудь вышел на официальном YouTube-канале и в этот раз оказался посвящен актеру и режиссеру Олегу Табакову. В такое документальное видео вошли интервью с его помощницей, театральным критиком и педагогом, актером Александром Молочниковым, а также сыном Табакова.

Читай также: Юмористы, взорвавшие YouTube, стали гостями шоу вДудь

В новом вДудь было задето множество тем, касающихся деятельности Олега. Так, например, отсюда можно узнать о том, почему он относился свободно к театру и молодому поколению, что его связывало с властью, а также о различных спектаклях, которые зрители восприняли неоднозначно. Также было затронуто множество других тем в документальном выпуске, которым Юрий Дудь выразил посмертную благодарность Табакову и в описании к видео назвал его очень крутым.

Зрители довольно неоднозначно отреагировали, комментируя тем, что Олег Табаков был человеком из системы, который продался российской власти, и никак не мог воспитать свободное поколение, и предложили Дудю сделать выпуск о людях, которые, по их мнению, заслуживают больше похвал. Некоторые же назвали актера настоящей легендой, однако раскритиковали его как личность. Зрители также сообщили, что данный выпуск является бессмысленным, так как настоящую суть Табакова можно было раскрыть, лишь пообщавшись с ним.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Выпуск вДудь об Олеге Табакове на YouTube довольно быстро набирает популярность. Всего за несколько часов ролик посмотрели более 300 тысяч раз.

Ранее сообщалось о том, что Дмитрий Гордон рассказал о кредитах, журналистике и Кобзоне