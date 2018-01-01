Билык, Киркоров и Бузова: Дурнев продолжил троллить знаменитостей

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Дурнев смотрит сторис /Скриншот из YouTube

Украинский YouTube-проект под названием Дурнев смотрит сторис выходит на протяжении нескольких недель и пользуется огромным успехом среди зрителей, собирая сотни тысяч просмотров. В нем ведущий Алексей Дурнев смотрит видео с Instagram различных знаменитостей и высмеивает их в своем фирменном стиле.

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В новом выпуске под юмористическую руку ведущего попали Руслан Ханумак, Александр Шпак, Ольга Бузова, Ирина Билык, Сергей Бабкин, Филипп Киркоров, а также ведущая Леся Никитюк, которую Дурнев высмеял уже не впервые. Помимо них, в выпуске появились и различные блогеры, которые дали повод для насмешливой критики от Алексея, ведь она и является сутью этого шоу, а также всегда радует и веселит зрителей. Забавные фразы и курьезне выходки звезд - все это как всегда присутствует в данном проекте.

Одиннадцатый выпуск Дурнев смотрит сторис вышел на YouTube-канале Алексея и уже активно набирает популярность и положительные отзывы. Всего за несколько часов видео набрало 60 тысяч просмотров.

Ранее сообщалось о том, что Дурнев потроллил экстрасенса, политика и модников