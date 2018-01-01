Толерантность, мода и FACE: Дурнев потроллил экстрасенса, политика и модников

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Дурнев портит все /Скриншот из YouTube

Знаменитый украинский ведущий и шоумен Алексей Дурнев в последнее время активизировался на YouTube и ведет там две юмористические передачи. Одна из них является продолжением некогда популярного Дурнев+1, а теперь носит название Дурнев портит все. Именно новый выпуск этой программы вышел на официальном YouTube-канале.

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В свежей серии ведущий побывал на фестивале Moldova Fashion Days, где пообщался с различными представителями модного мира - от моделей до дизайнеров, узнал об их работе и, конечно же, задал провокационные вопросы, с помощью которых высмеял многих участников этого действа. Также Алексей пообщался с молдавским политиком в новой рубрике Минутка Толерантности, где в ходе беседы заставил его выразить свое негативное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества. Ну и одной из главных фишек выпуска стало посещение известного экстрасенса Моисея Лэпэдату, которому Дурнев показал скандальный клип рэпера Face - Бургер. Ясновидящий выразил свое мнение по поводу такого творчества и назвал исполнителей, которые, по его мнению, сеют радость и добро.

Новый выпуск Дурнев Портит Все оказался уже шестым по счету и вышел на YouTube-канале ведущего Алексея. Как и все прошлые видео, оно продолжает набирать тысячи просмотров, а также смешить своих зрителей обилием тонкого юмора и разных колоритных личностей, у которых берет интервью Алексей.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Дурнев высмеял людей на языческом празднике в Беларуси