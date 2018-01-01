Дурнев высмеял людей на языческом празднике в Беларуси

Поделись







Дурнев портит все /Скриншот из YouTube

На YouTube опубликован новый выпуск шоу Дурнев портит все, которое является продолжением нашумевшего проекта Дурнев+1. В свежей серии ведущий Алексей Дурнев съездил в Беларусь на национальный языческий праздник, который называется Свято Сонца.

Читай также: Ткач, Тищенко и Панин: Дурнев с насмешкой раскритиковал звезд

Данное мероприятие проходит в Дудутках и там Алексей попытался узнать о том, много ли из присутствующих людей считают себя язычниками, кому поклоняются белорусы, пообщался со многими участниками, а также узнал о традициях на празднике. Конечно же, не обошлось и без юмора в фирменном стиле ведущего (он присутствовал постоянно), который радует зрителей уже не первый год. Стоит отметить, что за весь репортаж интервью дали самые разные и колоритные личности, а также было много комичных моментов и тем.

Новый выпуск шоу Дурнев портит все вышел на официальном канале Алексея Дурнева и уверенно набирает популярность и положительные отзывы от подписчиков.

Ранее сообщалось о том, что Дурнев подшутил над фанатами на Чемпионате Мира по футболу