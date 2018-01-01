Ткач, Тищенко и Панин: Дурнев с насмешкой раскритиковал звезд

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Дурнев смотрит сторис /Скриншот из YouTube

Популярный украинский шоумен Алексей Дурнев опубликовал на своем YouTube-канале десятый юбилейный выпуск популярного юмористического шоу Дурнев смотрит сторис.

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На этот раз в Instagram Дурнев посмотрел сторис Николая Тищенко, который появляется практически в каждом выпуске с новым поводом для юмора, выдавая новые фразы для футболок Алексея (уже были Закусенец, Мизимец и Эмчендэм). Помимо него, ведущий с юмором и насмешкой раскритиковал видео Леси Никитюк, Юрия Ткача, Анатолия Анатолича (Зе Интервьюер), Дяди Жоры, нескольких блогеров, порнозвезды Лолы Тейлор и даже скандально известного актера Алексея Панина. И у каждого Дурнев нашел повод для насмешки!

Юбилейный выпуск Дурнев портит все за несколько часов посмотрели более 30 тысяч раз, продолжая набирать популярность и хвалебные отзывы от зрителей.

Ранее сообщалось о том, что Дурнев подшутил над фанатами на Чемпионате Мира по футболу