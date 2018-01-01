Дорофеева сделала трогательный сюрприз своей главной фанатке

Популярная певица встретилась с лидером своего фан-сообщества и сделала ей подарки

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Дорофеева выпустила новый влог /instagram.com/nadyadorofeeva

Знаменитая украинская певица Надя Дорофеева помимо всей творческой деятельности также ведет свой канал на YouTube, в котором снимает влоги со своей жизни. В новом выпуске DoDo VLOG артистка встретилась со своей фанаткой.

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Поклонница Дорофеевой, которая лично ведет фан-аккаунт исполнительницы в Instagram, стала главной героиней нового видео, сама того не ожидая. Певица сделала 15-летней фанатке сюрприз, внезапно появившись и забрав ее в свой магазин для того, чтобы примерить различные наряды и провести фотосессию. После этого Надя провела с ней вечер в ресторане, беседуя на разные темы, а также сделала ей подарок в виде школьного DoDo Box и двух билетов на концерт Dan Dalan, который прошел совсем недавно в киевском Дворце Спорта.

Новый влог исполнительницы на ее официальном YouTube-канале уже посмотрели 80 тысяч раз.

Ранее сообщалось о том, что Дорофеева и Дантес проверили знания друг о друге