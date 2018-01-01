Дорофеева и Дантес проверили знания друг о друге

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Дорофеева и Дантес /instagram.com/vladimirdantes

На YouTube-канале популярной украинской певицы Нади Дорофеевой вышло новое видео, в котором она снялась вместе со своим мужем - певцом Владимиром Дантесом. Темой стало небольшое и забавное противостояние, целью которого было проверить знания друг о друге.

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Известные артисты отвечали на вопросы, узнавая, кто больше знает о своем партнере. Так, Дорофеева и Дантес ответили на вопросы о любимом цвете, первом животном, любимом алкогольном напитке, о татуировках, автомобилях и самых сексуальных частях тела. В ролике не обошлось без юмора и шуточных споров.

Новое видео на канале DoDo VLOG уже посмотрели 185 тысяч раз и поставили 15 тысяч лайков.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Дантес и Позитив высмеяли друг друга