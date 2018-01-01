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Александр Педан выдал шокирующие шутки с киевским блогером

Знаменитый телеведущий и блогер вместе с Русланом Кузнецовым стал участником Плохих Украинских Шуток
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Пуш UP с Педаном и Кузнецовым
Пуш UP с Педаном и Кузнецовым
/Скриншот из YouTube

Шоу Плохие Украинские Шутки (ПУШ UP) продолжает активно выходить на YouTube. В третьем выпуске  в юмористическом сражении схлестнулись знаменитый телеведущий Александр Педан и популярный киевский блогер Руслан Кузнецов.

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Участники обменялись отвратительными шутками на самые разные темы. Конечно же, не обошлось без упоминаний друг друга, а также Сергея Притулы (бывшего коллеги Педана) и его проекта Вар’яти. К тому же молодые люди очень остро пошутили про блогершу Алену Вернум, ведущего Эктора Хименес-Браво, Игоря Ласточкина, Надю Дорофееву и блогера Антона Мурафу.

ПУШ UP №3 вышел на новом YouTube-канале под названием Плохие Украинские Шутки. Первые выпуски шоу были опубликованы на канале Владимира Дантеса.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Владимир Дантес и Позитив высмеяли друг друга

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