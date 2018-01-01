Morgenshtern выпустил вдохновляющее видео

Блогер рассказал о планах на будущее и снова себя рассекретил

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Моргенштерн выпустил новое видео /instagram.com/morgen_shtern

Новое видео на YouTube-канале MORGENSHTERN все-таки вышло, не смотря на прежние громкие заявление рэпера и блогера Алишера о том, что он является продюсерским проектом. В свежем ролике он рассказал о планах на будущее, о прошлом признании, а также дополнил это все вдохновляющей речью.

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Как оказалось, признание о контракте и проекте было ложным, а сам продюсер является родственником Моргенштерна. К слову, имя, которым представил блогер своего босса, принадлежит его покойному отцу. Вдобавок Алишер мотивировал своих зрителей речью о том, что нет ничего невозможного и все должны следовать его примеру. Так, он сообщил, что из YouTube, скорее всего, уходит, однако творчеством заниматься продолжит. Стоит отметить, что знаменитые дреды Моргенштерна, из-за которых ему давали разные забавные прозвища, оказались срезаны.

Новое видео на канале Алишера Моргенштерна менее чем за сутки посмотрели 616 тысяч раз, поставили 164 тысячи лайков и 5 тысяч дизлайков.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

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