MORGENSHTERN сделал шокирующее признание

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Morgenshtern разоблачил сам себя /Скриншот из YouTube

Популярный рэпер и YouTube-блогер Алишер Моргенштерн (MORGENSHTERN) выпустил новое видео, в котором сделал откровенное заявление о том, что сам он является продюсерским проектом и теперь он закрывается после годичного существования.

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Алишер в новом видео рассказал о том, что год назад подписал контракт с продюсером, который во всем ему помогал, не смотря на более ранние его заявления о том, что он всего добился сам. Теперь же блогер закрывает свой проект под названием Morgenshtern и из-за этого удалил практически все видео на своем YouTube-канале. Также в честь этого он выпустил альбом под названием До того, как стал известен, который был записан ровно год назад и в котором, по словам Алишера, есть настоящий он, в отличие от того, чем он занимался в последнее время.

Новое видео посмотрели 2,5 миллиона раз, поставили 313 тысяч лайков и 19 тысяч дизлайков.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

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