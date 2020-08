Названы победители премии MTV Video Music Awards 2020

Поделись







30 августа, в США состоялась церемония награждения престижной музыкальной премии MTV Video Music Awards 2020.

Из-за пандемии коронавируса церемония вручения состоялась без зрителей, а выступления артистов проходили на разных локациях. В этом году главные награды унесли Леди Гага и певец The Weeknd.

Лучшей исполнительницей года стала Леди Гага, а "лучшее видео" года получил The Weeknd за песню Blinding Lights. Это же видео стало также "лучшим r&b видео".

Южнокорейская группа BTS получила награды в номинациях - "лучшее поп-видео", "лучшая группа", "лучшая K-pop группа", а также "лучшая хореография".

Победители MTV Video Music Awards 2020:

Лучшее видео года: The Weeknd — Blinding Lights

Лучший дебют: Doja Cat

Исполнитель года: Lady Gaga

Песня года: Lady Gaga with Ariana Grande — Rain On Me

Лучшее хип-хоп видео: Megan Thee Stallion — Savage

Лучшее R&B: The Weeknd — Blinding Lights

Лучшее поп-видео: BTS — On

Лучшая режиссерская работа: Taylor Swift — The Man

Лучшая коллаборация: Lady Gaga with Ariana Grande — Rain On Me

Лучшее K-Pop видео: BTS — On

Лучшая группа: BTS

Лучшее рок видео: Coldplay — Orphans

Лучшее карантинное выступление: CNCO — Unplugged At Home

Лучшая операторская работа: Lady Gaga ft. Ariana Grande — Rain On Me

Лучшая режиссура: Miley Cyrus — Mother’s Daughter

Лучшие визуальные эффекты: Dua Lipa — Physical

Лучшая хореография: BTS — On

Лучшая летняя песня: BLACKPINK — How You Like That

