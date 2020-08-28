Тина Кароль выпустила совместный трек с рэпером Snoop Dogg

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/facebook.com/tina.karol

Украинская певица Тина Кароль записала трек со звездой американского хип-хопа Snoop Dogg. Певица на своей странице в Instagram поделилась видео.

В условиях пандемии артисты решили не снимать клип, а выпустить лирик-версию.

Продюсером композиции стал музыкант Luca Dayz.

Певица на своей странице в Facebook рассказала, что сотрудничество со звездой хип-хопа получилось спонтанным. Ей позвонили представители американского лейбла и предложили сотрудничество со Snoop Dogg.

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Я сидела дома, зазвонил телефон. И представитель лейбла мне говорит, что у нас для тебя отличная новость, у нас будет сотрудничество со Snoop Dogg. Это был первый шок! А потом мне говорят, у тебя есть всего час, чтобы записала свой кусок в треке! Еще один шок! Всего лишь час! Я тут же подумала, у нас есть классные украинские авторы. Сразу же нашла новую песню одного из наших украинских авторов, я с ним сотрудничаю, взяла из нее кусочек, вложила, спела, сделали текст. И получилась цельная картинка, - рассказала Кароль.

Поклонники певицы прокомментировали видео:

Песня может не хит. Но качает реально. Молодец Тина, что не боишся экспериментировать.

Раннее сообщалось, что Монатик и The Hardkiss представили совместный клип на песню "Кобра".