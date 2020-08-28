Переключиться на мобильную версию

Тина Кароль выпустила совместный трек с рэпером Snoop Dogg

Композиция называется Blow Your Mind
Поделись

/facebook.com/tina.karol

Украинская певица Тина Кароль записала трек со звездой американского хип-хопа Snoop Dogg. Певица на своей странице в Instagram поделилась видео.

В условиях пандемии артисты решили не снимать клип, а выпустить лирик-версию.

Продюсером композиции стал музыкант Luca Dayz. 

Певица на своей странице в Facebook рассказала, что сотрудничество со звездой хип-хопа получилось спонтанным. Ей позвонили представители американского лейбла и предложили сотрудничество со Snoop Dogg. 

Читай также: 22 млн просмотров: Новый клип Билли Айлиш стал хитом на YouTube

Я сидела дома, зазвонил телефон. И представитель лейбла мне говорит, что у нас для тебя отличная новость, у нас будет сотрудничество со Snoop Dogg. Это был первый шок! А потом мне говорят, у тебя есть всего час, чтобы записала свой кусок в треке! Еще один шок! Всего лишь час! Я тут же подумала, у нас есть классные украинские авторы. Сразу же нашла новую песню одного из наших украинских авторов, я с ним сотрудничаю, взяла из нее кусочек, вложила, спела, сделали текст. И получилась цельная картинка, - рассказала Кароль.

Поклонники певицы прокомментировали видео:

Песня может не хит. Но качает реально. Молодец Тина, что не боишся экспериментировать.

Раннее сообщалось, что Монатик и The Hardkiss представили совместный клип на песню "Кобра". 

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
тина кароль новый клип рэп хип хоп Snoop Dogg Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь