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Blackpink представили совместную песню с Селеной Гомес

Клип выполнен в ярких тонах
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Южнокорейская гёрл-группа Blackpink представили песню Ice Cream совместно с американской певицей и актрисой Селеной Гомес. 

Коллектив Blackpink состоит из четырёх участниц: Джису, Дженни, Розэ и Лисы. Клип опубликован на You-tube-канале группы.  

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В клипе американская певица сидит в фургоне и одета в полосатый красно-белый купальник, белую матросскую шляпу, а участники коллектива танцуют с мороженым в руках.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль выпустила совместный трек с рэпером Snoop Dogg.

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