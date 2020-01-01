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Российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину на три года

Об этом сообщила Государственная пограничная служба
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Глюкоза
Глюкоза
/instagram.com/glukozamusic

Популярной российской певице Наталье Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, запретили въезд в Украину сроком на три года. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

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Известно, что певица прилетела рейсом из Минска в аэропорт Борисполь в четверг, 6 августа. Там ее задержали пограничники, которые не пустили ее в страну и запретили въезд. Причиной стало то, что Ионова устраивали концерты в оккупированном Крыму и неоднократно посещала там вечеринки.

"При оформлении пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" выяснили, что она нарушала украинское законодательство", - сказано в официальном сообщении. После этого звезде пришлось вылетать обратным рейсом в Беларусь.

Ранее сообщалось о том, что Екатерина Варнава рассказала о запрете въезда в Украину

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