"Только во сне": Скандальный рэпер Гуф не приедет с концертами в Украину - СБУ

В СБУ отреагировали на анонс концертного тура рэпера по Украине

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Гуф /instagram.com/therealguf/

Совсем недавно скандальный российский рэпер Гуф (Алексей Долматов - наст. имя) анонсировал открытие магазина собственного бренда в Киеве, а также гастрольный тур по городам Украины. Однако СБУ опубликовали пост в соцсетях, в котором напомнили артисту о запрете въезда в страну.

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"Долматову запрещен въезд на территорию Украины из-за выступлений во временно оккупированном Крыму - до 1 марта 2021 года. Как минимум. Поэтому посетить Украину он может только во сне", - сказано на официальной страничке СБУ в Facebook.

Стоит отметить, что сам Алексей Долматов данное заявление никак не прокомментировал.

Ранее сообщалось о том, что Екатерина Варнава рассказала о запрете въезда в Украину