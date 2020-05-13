"Быть на стиле": Скандальный рэпер Гуф откроет бизнес в Киеве
Российский рэпер Гуф, который неоднократно попадал в различные скандалы и выступал в аннексированном Крыму, заявил о запуске своего бизнеса в Украине. Это будет магазин по продаже одежды его бренда LuGang.
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По словам рэпера, физический магазин откроется на улице Пирогова сразу же после карантина, а пока что можно приобрести вещи в режиме онлайн. "Вы сможете познакомиться с брендом, померить вещи и быть на стиле", - написал рэпер.
Кроме этого, Гуф анонсировал серию из восьми концертов в восьми городах Украины. Каких именно, пока не названо, однако стоит отметить, что все еще действует запрет на въезд рэпера в страну.
Всем привет) Я с крутой новостью-мой бренд @lugang.ru теперь можно приобрести на территории Украины, а именно в Киеве) Сейчас магазин @og.store.ua работает онлайн, но как только закончится карантин, магазин откроется и вы сможете познакомиться с брендом, померить вещи и быть на стиле. А сейчас заказывайте доставку) Будь с нами , будь в LUGANG 🤙🏼
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