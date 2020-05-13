"Быть на стиле": Скандальный рэпер Гуф откроет бизнес в Киеве

А также приедет в Украину с концертами

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Гуф /instagram.com/therealguf

Российский рэпер Гуф, который неоднократно попадал в различные скандалы и выступал в аннексированном Крыму, заявил о запуске своего бизнеса в Украине. Это будет магазин по продаже одежды его бренда LuGang.

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По словам рэпера, физический магазин откроется на улице Пирогова сразу же после карантина, а пока что можно приобрести вещи в режиме онлайн. "Вы сможете познакомиться с брендом, померить вещи и быть на стиле", - написал рэпер.

Кроме этого, Гуф анонсировал серию из восьми концертов в восьми городах Украины. Каких именно, пока не названо, однако стоит отметить, что все еще действует запрет на въезд рэпера в страну.

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