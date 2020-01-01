"Ужаснулась поступку": Адвокат вдовы Энди Картрайта раскрыла новые подробности

По ее словам, Марине Кохал может понадобиться реабилитация

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Энди Картрайт /instagram.com/kkkartrait/

Появились новые подробности в деле о расчленении рэпера Энди Картрайта. Их раскрыла адвокатесса вдовы Ирина Скурту. Об этом сообщают росс-СМИ.

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По словам Скурту, Марина Кохал (вдова артиста) сумела расчленить тело, руководствуясь своими познаниями в профессии швеи. "Она все сделала за одну ночь, потом ужаснулась своему поступку", - отметила юрист.

"Марина хрупкая, маленькая. Она поняла, что не может к останкам даже прикасаться", - добавила Ирина, подчеркнув, что Кохал не смогла избавиться от останков погибшего супруга из-за больших размеров его тела. Кроме этого, она адвокатесса заявила, что вдове может понадобиться реабилитация в психиатрической клинике.

Отметим, что Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 3-го августа постановил арестовать Марину Кохал и отправить ее в СИЗО до 30-го сентября 2020-го года.

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