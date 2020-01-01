Умер основатель культовой группы The Roots рэпер Malik B

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Malik B /twitter.com/theroots

Знаменитый американский рэпер Malik B (Малик Абдул Басит - наст. имя), который является одним из основателей легендарного хип-хоп-коллектива The Roots, ушел из жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте группы.

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"Мы с сожалением сообщаем вам о смерти нашего любимого брата и давнего члена The Roots Малика Абдула Басита. Пусть его помнят за преданность исламу и за то, что он был одним из самых одаренных MC в истории. Мы просим вас с уважением отнестись к его семье в это траурное время", - сказано в тексте публикации.

Артисту было всего 47 лет. Официальных данных о причинах его смерти нет, однако, как сообщают NBC News, Басит имел проблемы со злоупотреблением психоактивными веществами.

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