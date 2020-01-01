Культовые Gorillaz взорвали YouTube клипом на трек Pac-Man

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Gorillaz и ScHoolboy Q - Pac-Man /Скриншот с YouTube

Культовая группа Gorillaz на своем YouTube-канале выпустила новый клип на трек Pac-Man, который уже стал популярным в Сети. Это - совместная работа с другим известным рэпером ScHoolboy Q.

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Данная работа снята в привычном мультипликационном стиле коллектива, однако сам ScHoolboy Q появляется в ней в своем обычном виде, однако с добавлением различных визуальных эффектов. Главный герой музыкального ролика играет в легендарную видеоигру Pac-Man.

Клип Gorillaz и ScHoolboy Q - Pac-Man стал пятой частью проекта Song Machine, в который входят совместные работы группы с другими исполнителями.

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