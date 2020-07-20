"134 млн": Клип Little Big - UNO стал самым просматриваемым за историю Евровидения

Поделись







Little Big - Uno /Скриншот с YouTube

Клип знаменитой российской группы Little Big под названием UNO, который был снят специально для Евровидения, стал самым популярным в истории песенного конкурса. Об этом сообщается в Instagram коллектива.

Читай также: Alyona Alyona порвала Сеть новым клипом

"Клип на песню UNO набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Eurovision", - заявили артисты.

Примечательно, что до этого лидерство сохраняла работа победительницы 2018-го года израильской певицы Нетты Барзилай под названием TOY.

Ранее сообщалось о том, что комментарий из трех слов под клипом Билли Айлиш установил рекорд YouTube