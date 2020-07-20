"134 млн": Клип Little Big - UNO стал самым просматриваемым за историю Евровидения
Клип знаменитой российской группы Little Big под названием UNO, который был снят специально для Евровидения, стал самым популярным в истории песенного конкурса. Об этом сообщается в Instagram коллектива.
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"Клип на песню UNO набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Eurovision", - заявили артисты.
«UNO» music video has more than 134 million views and now it’s the most viewed video on official Eurovision YouTube Channel 🕺🏻🥇 ⠀ Клип на песню «UNO» набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Eurovision 🕺🏻🥇
Примечательно, что до этого лидерство сохраняла работа победительницы 2018-го года израильской певицы Нетты Барзилай под названием TOY.
Ранее сообщалось о том, что комментарий из трех слов под клипом Билли Айлиш установил рекорд YouTube