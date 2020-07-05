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Комментарий из трех слов под клипом Билли Айлиш установил рекорд YouTube

Его оставил музыкант Сэт Эверман
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YouTube
YouTube
/Flickr

Год назад шведский музыкант Сэт Эверман оставил комментарий под клипом Билли Айлиш - Bad Guy, состоящий из трех слов, "I’m the bald guy", что означает "Я лысый парень". С того времени запись набрала более трех миллионов лайков, побив рекорд на YouTube.

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Эверман сам рассказал в Twitter о таком достижении. Примечательно и то, что представители YouTube наградили его памятной табличкой.

Стоит отметить, что сам Сэт Эверман также является популярным артистом и блогером. На его канал подписано больше 3,5 человек, а сам он исполняет на камеру cover-версии популярных хитов, используя подручные средства.

Ранее сообщалось о том, что продолжение украинского YouTube-сериала о карантине попало в тренды

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Рекорд рекорд YouTube Bad Guy комментарий Билли Айлиш Сэт Эверман Все теги
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