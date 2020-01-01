Рэпер Канье Уэст передумал идти в президенты США - СМИ

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Канье Уэст и Ким Кардашьян /Getty Images

Знаменитый американский рэпер Канье Уэст, который заявил, что собирается идти в президенты США на выборах в ноябре 2020-го, уже изменил свое решение. Об этом сообщает издание Intelligencer со ссылкой на слова Стива Крамера - руководителя фирмы, помогающей кандидатам участвовать в голосовании.

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Как признался сам Крамер, его наняла семья Уэста для того, чтобы обеспечить Канье поддержку избирателей в Южной Каролине и Флориде. Однако он добавил, что не знает причин, по которым рэпер отказался от президентской гонки, но пообещал поделиться сразу же, как только что-то узнает.

По информации издания TMZ, родственники Канье Уэста обеспокоены тем, что у него дважды в год случаются приступы биполярного расстройства. Уточняется, что его семья считает, что именно это стало причиной его решения баллотироваться в президенты страны.

Ранее сообщалось о том, что Канье Уэст признался, что переболел коронавирусом