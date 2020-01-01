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"Озноб и дрожь": Рэпер Канье Уэст признался, что переболел коронавирусом

В начале 2020-го
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Канье Уэст
Канье Уэст
/Getty Images

Знаменитый американский рэпер Канье Уэст, который собрался идти в президенты в США, в начале 2020-го переболел коронавирусом COVID-19. Об этом он рассказал в интервью журналу Forbes.

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По словам 43-летнего артиста, это произошло в феврале. Он поведал о своих симптомах, а также подчеркнул, что лечился дома, отказавшись от госпитализации.

"Озноб, дрожь, лежишь в постели, потом принимаешь горячий душ, смотришь видео, в которых показано, что нужно сделать, чтобы все это прошло. Помню, кто-то сказал мне, что у Дрейка коронавирус. Тогда я ответил, что Дрейк не может болеть сильнее, чем я", - признался Канье.

Ранее сообщалось о том, что звезды высмеяли Канье Уэста за желание стать президентом США

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